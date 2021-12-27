Трагический инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, на улице Махачкалинской, 6. Об этом сообщают
По словам очевидцев, пожилая женщины выпрыгнула из окна на 9-м этаже высотки и приземлилась на крышу пристроенного магазина.
При падении, она не выжила.
На месте работали сотрудники ГСЧС и медики скорой помощи.
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Спасатели сняли тело с пристройки и передали его медикам, которые констатировали смерть пенсионерки.
Информации о причинах прыжка не имеется. Все обстоятельства гибели женщины должны установить в полиции, которая пока не комментировала инцидент.
Еще один случай произошел в Черноморске. Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажного дома.
Соседи погибшей рассказали, что она долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.
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