В Одессе женщина с подружкой ради забавы угощала маленького мальчика крепким алкоголем.

Они виселились и снимали всё на видео, которое обнародовал 27 декабря Telegram-канал "Х. Одесса" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На кадрах можно увидеть, как девушка уговаривает маленького мальчика выпить водки. Тот отказывается. Тогда она смешивает водку с соком и, уверяя малыша, что там только сок, уговаривает его выпить содержимое.

"Давай, пей, это сок", - говорит она.

Ребенок выпивает содержимое стаканчика и тут же кривится от отвращения, малыш пытается выплюнуть то, что выпил.

Девушка, напоившая мальчика, начинает ругаться матом, после этого видео завершается.

Кем приходятся эти особы - неизвестно, но скорее всего, одна из них его мать.

В Telegram-канале также показали фото девушки, которая угощала водкой ребенка.

Одесситов возмутило поведение девушек, они надеяться, что сотрудники по делам детей найдут этих особ и привлекают к ответственности, ведь такие шалости зачастую закончиваются весьма печально для детей.

Напомним, что маленьких детей забрали у горе-родителей на Одесчине: что они натворили

Еще Politeka писала, в Одессе задержали 10-летнего уличного музыканта, видео

Также Politeka сообщала, что женщина, прикрываясь ребенком, грабила людей в Одессе: "Ходила по подъездам"