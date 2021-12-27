Они виселились и снимали всё на видео, которое обнародовал 27 декабря
На кадрах можно увидеть, как девушка уговаривает маленького мальчика выпить водки. Тот отказывается. Тогда она смешивает водку с соком и, уверяя малыша, что там только сок, уговаривает его выпить содержимое.
"Давай, пей, это сок", - говорит она.
Ребенок выпивает содержимое стаканчика и тут же кривится от отвращения, малыш пытается выплюнуть то, что выпил.
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Девушка, напоившая мальчика, начинает ругаться матом, после этого видео завершается.
Кем приходятся эти особы - неизвестно, но скорее всего, одна из них его мать.
В Telegram-канале также показали фото девушки, которая угощала водкой ребенка.
Одесситов возмутило поведение девушек, они надеяться, что сотрудники по делам детей найдут этих особ и привлекают к ответственности, ведь такие шалости зачастую закончиваются весьма печально для детей.
Напомним, что маленьких детей забрали у горе-родителей на Одесчине: что они натворили
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