Злоумышленницу разоблачили полицейские и задержали, сообщает
Как выяснилось, 37-летняя женщина ходила по подъездам многоэтажных домов и высматривала незапертые двери или, прикрываясь маленьким ребенком, просилась ненадолго к людям якобы погреться.
Таким способом гражданка втерлась в доверие к сердобольной 84-летней одесситке и втихаря присвоила ее мобильный телефон. Впоследствии воровка обманным путем проникла в дом к 31-летней жительнице Одессы, у которой также похитила смартфон.
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Правоохранители разыскали правонарушительницу, которой оказалась жительница Белгород-Днестровского и изъяли у нее один гаджет, другой она успела сдать в ломбард. Сейчас полицейские принимают меры по возвращению его владелицы.
Сейчас женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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