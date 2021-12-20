В Одессе промышляла ушлая воровка из области, которая систематически грабила людей, прикрываясь маленьким ребенком.

Злоумышленницу разоблачили полицейские и задержали, сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

Как выяснилось, 37-летняя женщина ходила по подъездам многоэтажных домов и высматривала незапертые двери или, прикрываясь маленьким ребенком, просилась ненадолго к людям якобы погреться.

Таким способом гражданка втерлась в доверие к сердобольной 84-летней одесситке и втихаря присвоила ее мобильный телефон. Впоследствии воровка обманным путем проникла в дом к 31-летней жительнице Одессы, у которой также похитила смартфон.

Правоохранители разыскали правонарушительницу, которой оказалась жительница Белгород-Днестровского и изъяли у нее один гаджет, другой она успела сдать в ломбард. Сейчас полицейские принимают меры по возвращению его владелицы.

Сейчас женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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