Работники социальных служб посчитали условия проживания неприемлемыми для детей, они угрожали их жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение переселить несовершеннолетних в детский дом, сообщает пресс-служба Арцизского городского совета в понедельник, 20 декабря.

Также в службе по делам детей сообщили, что супруги игнорировали родительские обязанности. Дети жили в доме, где отсутствует электричество и источники тепла.

"Члены комиссии выслушали аргументацию начальника Службы по вопросам защиты прав детей и единогласно поддержали предложение отобрать малолетних детей из неблагополучной семьи с последующим устройством их в государственное детское учреждение на полное государственное обеспечение",- отмечается в публикации.

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