Агрессивный внук забил до смерти свою прикованную к постели бабушку за то, что она ругала его и отца за пьянки.

Несчастная 86-летняя старушка скончалась от болевого шока, а на ее теле фельдшер обнаружила гематомы. Медик сообщила о случившемся в полицию, информирует пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Шокирующий случай произошел одном из сел Балтской ОТГ.

Пожилая женщина уже длительное время не могла передвигаться и, по существу была прикована к постели, что и вызвало подозрение местного фельдшера, когда она обнаружила на теле погибшей много синяков.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сына и внука потерпевшей, которые проживают с ней вместе. Изначально мужчины утверждали, что старушка получила травмы в результате падения с кровати. Однако потом, под давлением доказательств, которые правоохранители собрали во время расследования, признались, что ее избил внук.

Оказалось, что 35-летний мужчина набросился на бабушку из-за того, что она ругала его и отца за пьянство.

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