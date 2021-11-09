В Одессе мужчина схватился за нож и порезал знакомого, когда узнал, что тот встречается с его бывшей подругой.

Кровавая ссора произошла во время застолья в одном из домов на Люстдорфской дороге, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились. Разозлило 47-летнего злоумышленника то, что его знакомый встречается с девушкой, с которой когда-то он был в отношениях.

Он достал нож и ударил своего знакомого в шею и туловище.

Пострадавшего увезли в больницу.

Полиция изъяла с места происшествия вещественные доказательства.

Мужчину поместили в СИЗО, ему грозит до 15 лет за покушение на умышленное убийство.

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