На дороге в Одессе автомобиль чуть не разрезало пополам пилой от трактора
Необычное ДТП попало в объектив видеорегистратора.
Оно случилось в пятницу, 24 сентября, на улице Водопроводной возле Второго Христианского кладбища.ОБ этом соощил телеграм-канал XYDESSA, передает Politeka.net(чтобы просомтреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как автомобиль Nissan врезался в трактор с пилой для резки асфальта. Пила разрезала часть авто пополам.
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Пока не ясно– работала ли в момент ДТП пила или такие повреждения получились всего лишь от удара.
"Одесская резня бензопилой. Водила залетел под пилу, почти как в "пункте назначения", - прокомментировали авторы телеграм-канала.
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