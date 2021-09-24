На дороге в Одессе автомобиль чуть не разрезало пополам пилой от трактора

Необычное ДТП попало в объектив видеорегистратора.

Оно случилось в пятницу, 24 сентября, на улице Водопроводной возле Второго Христианского кладбища.ОБ этом соощил телеграм-канал XYDESSA, передает Politeka.net(чтобы просомтреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как автомобиль Nissan врезался в трактор с пилой для резки асфальта. Пила разрезала часть авто пополам.

Пока не ясно– работала ли в момент ДТП пила или такие повреждения получились всего лишь от удара.

"Одесская резня бензопилой. Водила залетел под пилу, почти как в "пункте назначения", - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, в Одессе х водители маршруток устроили "гонки" за пассажирами и сбили подростка.

Так, на уилице Ицхака Рабина вечера маршрутный автобус№121 сбил 15-летнего парня.

Очевидцы говорят, что это произошло, когда водитель обгонял 191 маршрутку, которая остановилась выпускать людей прямо на пешеходном переходе.

Напомним, что пенсионерка решила перебежать оживленную дорогу в Одессе: все закончилось печально

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