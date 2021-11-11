В Одессе на Приморском бульваре посреди ночи заметили маленького музыканта, который играл на скрипке, а рядом не было его родителей.

Видео обнародовал Telegram-канал "Новости Одесса" (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Мальчика-скрипача увидели сотрудники "Муниципальной Варты" после 12 часов ночи. Он был один, без сопровождения взрослых. Играл грал на скрипке на углу Приморского бульвара и переулку Чайковского. На вид ребенку не больше 10 лет.

Муниципалы принялись выяснять, что случилось. Ребенок позвонил отцу и тот объяснил, что они с мамой должны быть в гостях. После этого пришла маленькая девочка, которая объяснила, что это ее брат, а родители ждут в машине возле Оперного.

Охранники «Муниципальной варты» вызвали полицию и еще раз связались с отцом.

После этого появилась женщина, которая принялась кричать и неадекватно себя вести.

«Андрей, ты слышишь, что я тебе говорю? Вырывайся и иди», - орала она.

Всю компанию доставили в райотдел, а на родителей составили административный протокол.

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