В Одессе на Приморском бульваре посреди ночи заметили маленького музыканта, который играл на скрипке, а рядом не было его родителей.
Видео обнародовал Telegram-канал
Мальчика-скрипача увидели сотрудники "Муниципальной Варты" после 12 часов ночи. Он был один, без сопровождения взрослых. Играл грал на скрипке на углу Приморского бульвара и переулку Чайковского. На вид ребенку не больше 10 лет.
Муниципалы принялись выяснять, что случилось. Ребенок позвонил отцу и тот объяснил, что они с мамой должны быть в гостях. После этого пришла маленькая девочка, которая объяснила, что это ее брат, а родители ждут в машине возле Оперного.
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Охранники «Муниципальной варты» вызвали полицию и еще раз связались с отцом.
После этого появилась женщина, которая принялась кричать и неадекватно себя вести.
«Андрей, ты слышишь, что я тебе говорю? Вырывайся и иди», - орала она.
Всю компанию доставили в райотдел, а на родителей составили административный протокол.
Напомним, что горе-внук цинично избавился от своей бабушки
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