Серьезная авария произошла в воскресенье, 26 декабря, поздно вечером на трассе Одесса-Николаев около села Визирка. Об этом сообщает
По данным правоохранителей, в половине девятого вечера на 234 км автодороги микроавтобус Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль BMW.
Удар был настолько сильный, что иномарку перевернуло на бок.
В результате аварии пострадали 5 человек – оба водителя и три пассажира микроавтобуса, среди которых один ребенок. Всех госпитализировали в больницу.
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Причиной выезда на встречку в полиции назвали потерю управления на мокрой и скользкой от снега трассе.
Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о правовой квалификации.
В тоже время синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одесской области: в ближайшие часы ожидается снегопад, метель, налипание мокрого снега, а также гололед и гололедица на дорогах.
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