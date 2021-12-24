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38-летний мужчина из Подольска вызвал местную службу такси и сказал, что ему нужно перевезти груз. Водитель вышел из автомобиля и пошел открывать багажник, а ушлый вор тем временем положил себе в карман мобильный телефон водителя. После этого таксис отвез злоумышленника на место назначения.
По такой же схеме грабитель украл телефон и у другого таксиста.
Между тем водители обнаружили пропажи и обратились в полицию с описанием злоумышленника. Грабителя задержали по месту жительства, при нем нашли похищенные гаджеты.
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Но на этом похождения мужчины не закончились: при задержании он оказал сопротивление стражам порядка, поэтому будет отвечать перед законом не только за кражу, но и за злостное неповиновение сотрудникам полиции.
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