Житель Одесской области придумал, как обогащаться за счет таксистов, за день его жертвами стали два водителя.

Как пишет Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

38-летний мужчина из Подольска вызвал местную службу такси и сказал, что ему нужно перевезти груз. Водитель вышел из автомобиля и пошел открывать багажник, а ушлый вор тем временем положил себе в карман мобильный телефон водителя. После этого таксис отвез злоумышленника на место назначения.

По такой же схеме грабитель украл телефон и у другого таксиста.

Между тем водители обнаружили пропажи и обратились в полицию с описанием злоумышленника. Грабителя задержали по месту жительства, при нем нашли похищенные гаджеты.

Но на этом похождения мужчины не закончились: при задержании он оказал сопротивление стражам порядка, поэтому будет отвечать перед законом не только за кражу, но и за злостное неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, что под Одессой произошло нападение на водителя такси, кадры

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