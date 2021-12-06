В Одесской области пассажир набросил на шею таксиста шнур и хотел его задушить, чтобы не платить за проезд.

Нападение произошло поздно ночью в селе Болгарка. Об этом пишет издание УСИ со ссылкой на источники в полиции.

Молодой человек вызвал такси, но не имел денег, чтобы оплатить поездку.

Клиент сел позади водителя, а потом попросил остановиться посреди дороги и набросив на шею таксиста шнур принялся душить.

Но водитель был настороже, его смутило и то, что пассажир выбрал заднее сиденье, и попросил сделать остановку в странном месте. Мужчина быстро среагировал, он опустил спинку своего кресла и заблокировал пассажира, тем самым спас свою жизнь. Таксист снял с шеи шнур и не дал злоумышленнику сбежать.

На место была вызвана полиция.

22-летний пассажир в своем оправдание сказал, что хотел лишь напугать потерпевшего, чтобы доехать домой бесплатно.

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