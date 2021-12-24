Гневный пост опубликовал на страницах соцсетей одессит Богдан Гнатюк, пишет Politeka.net
По словам мужчины, водитель службы такси принял заказ у его жены в Черноморке. Таксист посадил женщину с тремя большими сумками к себе в авто, однако, как только узнал, что нужно ехать на поселок Котовского, остановился и высадил клиентку посреди дороги с тяжелым багажом.
«На улице мороз, темнеет, а это животное сказало, что дальше не поедет. И правильно, что тебе девочка с сумками сделает?», - возмутился одессит.
Мужчина добавил, что водителя зовут Женя, он работает в службе такси Болт. А его жена - мать троих детей и он так этого не оставит.
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Житель Одессы требует, чтобы таксист вернут назад деньги за поездку в размере 400 гривен, а также принес свои извенения за причиненные неудобства.
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