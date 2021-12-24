В Одессе пожаловались на таксиста, который высадил женщину с тяжелыми сумками посреди поездки, потому что испугался вести ее на поселок Котовского.

Гневный пост опубликовал на страницах соцсетей одессит Богдан Гнатюк, пишет Politeka.net

По словам мужчины, водитель службы такси принял заказ у его жены в Черноморке. Таксист посадил женщину с тремя большими сумками к себе в авто, однако, как только узнал, что нужно ехать на поселок Котовского, остановился и высадил клиентку посреди дороги с тяжелым багажом.

«На улице мороз, темнеет, а это животное сказало, что дальше не поедет. И правильно, что тебе девочка с сумками сделает?», - возмутился одессит.

Мужчина добавил, что водителя зовут Женя, он работает в службе такси Болт. А его жена - мать троих детей и он так этого не оставит.

Житель Одессы требует, чтобы таксист вернут назад деньги за поездку в размере 400 гривен, а также принес свои извенения за причиненные неудобства.

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