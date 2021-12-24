Как пишет Politeka.net, 21-летний житель Болграда, нашел чужую банковскую карту и решил ей воспользоваться. В течение недели он рассчитывался этой картой в магазинах при помощи функции бесконтактного платежа, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Карточку в одном из супермаркетов потеряла 49-летняя женщина. Она обратилась в полицию только после того, как получила уведомление от банка о нехватке средств на счете.

Правоохранители установили личность и место нахождения злоумышленника.

Несмотря на то, что молодой человек возместил ущерб потерпевшей он пойдет под суд.

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