Как пишет Politeka.net, 21-летний житель Болграда, нашел чужую банковскую карту и решил ей воспользоваться. В течение недели он рассчитывался этой картой в магазинах при помощи функции бесконтактного платежа, сообщила пресс-служба
Карточку в одном из супермаркетов потеряла 49-летняя женщина. Она обратилась в полицию только после того, как получила уведомление от банка о нехватке средств на счете.
Правоохранители установили личность и место нахождения злоумышленника.
Несмотря на то, что молодой человек возместил ущерб потерпевшей он пойдет под суд.
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За кражу злоумышленнику грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы.
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