В пятницу, 24 декабря, зимняя погода будет нести опасность для жителей Одессы и области, в регионе объявлено штормовое предупреждение до конца суток.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре . 24 декабря синоптики объявили в Одесской области «желтый» уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра.

По данным метеорологов, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 - 24 метров в секунду.

Температура воздуха днем в Одессе будет колебаться от +1 до –1. К ночи столбик термометра опуститься до -3 по городу и до -9 по области.

На протяжении всего дня будет идти снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Водителем рекомендуют быть внимательным на дорогах. Пока на улице гололедица лучше выдерживать безопасную дистанцию и не ехать быстро.

Напомним, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе

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