Об этом сообщили в
По данным метеорологов, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 - 24 метров в секунду.
Температура воздуха днем в Одессе будет колебаться от +1 до –1. К ночи столбик термометра опуститься до -3 по городу и до -9 по области.
На протяжении всего дня будет идти снег, который ближе к вечеру должен закончиться.
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Водителем рекомендуют быть внимательным на дорогах. Пока на улице гололедица лучше выдерживать безопасную дистанцию и не ехать быстро.
Напомним, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе
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