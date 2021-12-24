Видео, снятое очевидцами, появилось в
На кадрах видно, как две женщины решили сделать красивые фотографии на фоне штормящего моря. Они подошли очень близко к воде и в этот момент их накрыло волной.
К счастью, всё обошлось благополучно и экстремалок не унесло в море.
"Когда хочешь снять классный контент, но природе по***", - отмечается в публикации Telegram-канал.
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Пользователи сети решили прокомментировать увиденное.
"Повезло, что море их не забрало",
"Тикток головного мозга",
"Ну так класный и получился контент",
"На это можно смотреть вечно",
"Это не одесситы, местные знают, что такое море может быть", - пишут в сети.
Видео можно просмотреть
Напомним, что деликатное занятие женщины в Одессе попало на камеру: Приехала на море, чтобы побрить ноги"
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