На одесском побережье двух женщин накрыло большой волной и едва не смыло во время шторма.

Видео, снятое очевидцами, появилось в Telegram-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net .

На кадрах видно, как две женщины решили сделать красивые фотографии на фоне штормящего моря. Они подошли очень близко к воде и в этот момент их накрыло волной.

К счастью, всё обошлось благополучно и экстремалок не унесло в море.

"Когда хочешь снять классный контент, но природе по***", - отмечается в публикации Telegram-канал.

Пользователи сети решили прокомментировать увиденное.

"Повезло, что море их не забрало",

"Тикток головного мозга",

"Ну так класный и получился контент",

"На это можно смотреть вечно",

"Это не одесситы, местные знают, что такое море может быть", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что деликатное занятие женщины в Одессе попало на камеру: Приехала на море, чтобы побрить ноги"

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