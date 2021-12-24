По центральным улицам Одессы разгуливал иностранец с заряженным пистолетом за пазухой, когда мужчина увидел полицейских, то пустился наутек.

Как пишет Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Средь бела дня на улице Пастера сотрудников батальона полиции особого назначения привлек внимание подозрительный мужчина кавказской внешности.

При себе он не имел документов, более того, когда правоохранители хотели провести досмотр, мужчина стал убегать.

Стражи порядка его догнали и надели наручники.

Выяснилось, что 46-летний мужчина оказался жителем одной из стран Закавказья. У него с собой был пистолет с патронами неизвестного происхождения.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, пистолет направили на экспертизу.

За «прогулку» с оружием ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"

Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу

Также Politeka сообщала, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы