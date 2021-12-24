Как пишет Politeka.net, в пятницу, 24 декабря, синоптики предупреждают одесситов о снегопаде и порывистом ветре, а жителям Одесской области стоит готовиться к сильной вьюге.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе будет пасмурно, на небе сплошная облачность. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, но в течение суток он разгонится до 15-17 метров в секунду.
Днем столбик термометра продержится на отметке от 0 градусов до +2 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от -4 до -6 градусов.
На сайте Sinoptik.ua прогнозируют от 0 до +1 градуса в дневное время. К вечеру показатель термометра останется без изменений. День будет облачным, утром возможно сначала пойдет дождь, который днем сменится на снежные осадки.
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