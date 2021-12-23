В ДТП между грузовиками на трассе Одесса-Киев серьезно пострадала 16-летняя девочка, которая по непонятным причинам оказалась пассажиркой одной из фур.

Как передает Politeka.net, авария случилась около полуночи возле поселка Любашевка в Одесской области, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

Водитель грузовика "MAN" на скользкой дороге протаранил зерновоз такой же марки, который припарковался на обочине трассы.

В результате удара серьезные травмы получила пассажирка запаркованного автомобиля. Девушке всего 16 лет и она в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию местной больницы.

В полиции не уточнили, почему несовершеннолетняя оказалась в полночь в грузовике.

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Водитель грузовика MAN, который двигался в сторону Вознесенска, попытался объехать стоящий на обочине автомобиль. Для этого он вывернул на встречку, где столкнулся в лобовую с другой фурой той же марки.

"Паровозом" в автомобили врезался "DAF", который ехал в сторону Вознесенска за первым длинномером.

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