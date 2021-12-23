Как передает Politeka.net, авария случилась около полуночи возле поселка Любашевка в Одесской области, сообщает пресс-служба регионального
Водитель грузовика "MAN" на скользкой дороге протаранил зерновоз такой же марки, который припарковался на обочине трассы.
В результате удара серьезные травмы получила пассажирка запаркованного автомобиля. Девушке всего 16 лет и она в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию местной больницы.
В полиции не уточнили, почему несовершеннолетняя оказалась в полночь в грузовике.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Остановилось сердце красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю кино: "Сияла, как звезда"
"Люди прыгали из окон": кадры и новые подробности огненной трагедии в отеле с детьми под Винницей
Серия землетрясений накрыла Украину, все подробности: "На верхних этажах..."
Союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада, подробности: "Собирала вещи и уходила"
Ранее мы писали, два дальобойщика погибли на трассе «Одесса-Вознесенск» в результате столкновения трех грузовиков.
Водитель грузовика MAN, который двигался в сторону Вознесенска, попытался объехать стоящий на обочине автомобиль. Для этого он вывернул на встречку, где столкнулся в лобовую с другой фурой той же марки.
"Паровозом" в автомобили врезался "DAF", который ехал в сторону Вознесенска за первым длинномером.
Напомним, масштабное ДТП с четырьмя фурами на одесской трассе попало на видео
Как сообщала Politeka, разборки после ДТП попали на видео в Одессе
Также Politeka писала, масштабное ДТП с фурами под Одессой, люди не выжили: кадры происходящего