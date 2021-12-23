Решение принял исполком одесской мэрии.
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Чиновница обратила внимание, что для одесситов тариф на тепло останется без изменений.
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Разницу в тарифах обещают компенсировать из Госбюджета. В частности КП «Теплоснабжение города Одесса» получит возмещение от государства на 520 млн грн.
Напомним, что одесситам на головы с потолка хлынула вода, видео ЧП: "Дождались отопления"
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