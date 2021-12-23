В четверг, 23 декабря, в Одессе утвердили новые тарифы на отопление и горячую воду для всех категорий граждан.

Решение принял исполком одесской мэрии.

Как сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, для категорий бюджетных учреждений тариф будет составлять 3762 гривен 70 копеек, других юридических лиц – 5795 гривен 64 копеек, религиозных организаций – 3850 гривен 36 копеек.

Чиновница обратила внимание, что для одесситов тариф на тепло останется без изменений.

Разницу в тарифах обещают компенсировать из Госбюджета. В частности КП «Теплоснабжение города Одесса» получит возмещение от государства на 520 млн грн.

Напомним, что одесситам на головы с потолка хлынула вода, видео ЧП: "Дождались отопления"