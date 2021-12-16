В торговом центре Одессы начался пожар, посетителей в срочном порядке эвакуировали на улицу.

Происшествие случилось в ночь на 16 декабря в торгово-развлекательном центре «Гагарин Плаза», который находится в Аркадии. Очевидцы распростанили в сети видео, сделанное на улице, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

По данным Тelegram-канал "Одесса как она есть", из-за возгорания были приостановлены показы в кинотеатрах, посетителей срочно вывели на улицу.

Прибывшие спасатели быстро потушили пожар.

К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Что именно загорелось, пока неизвестно.

Ранее мы писали, в Одесской области на пожарах продолжают гибнуть люди, только за минувшие сутки в сгоревших домах найдено два трупа.

Первый пожар разгорелся накануне в селе Кулевча Белгород-Днестровского района. Там горел одноэтажный дом.

Второй пожар охватил жилой дом в селе Матроска Сафьяновской территориальной общины.

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