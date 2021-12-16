Происшествие случилось в ночь на 16 декабря в торгово-развлекательном центре «Гагарин Плаза», который находится в Аркадии. Очевидцы распростанили в сети видео, сделанное на улице, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
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Прибывшие спасатели быстро потушили пожар.
К счастью, никто не погиб и не пострадал.
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Что именно загорелось, пока неизвестно.
Ранее мы писали, в Одесской области на пожарах продолжают гибнуть люди, только за минувшие сутки в сгоревших домах найдено два трупа.
Первый пожар разгорелся накануне в селе Кулевча Белгород-Днестровского района. Там горел одноэтажный дом.
Второй пожар охватил жилой дом в селе Матроска Сафьяновской территориальной общины.
Напомним, про пожар в Одессе, из горящей высотки выносили детей: подробности и кадры ЧП
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