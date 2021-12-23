О гибели 34-летнего одессита в Польше сообщает ряд
Жора Королев снискал большую популярность в соседней стране, благодаря тому, что участвовал в польском шоу "Танцы со звездами". Он снимался в польских сериалах, фильмах и попробовал себя в роли певца на одном из талант-шоу.
Причиной смерти одессита называют миокардит.
Известно, что 21 декабря танцор должен был идти на тренировку, но ему стало плохо у себя дома. Именно там его и нашла девушка, которая вызвала скорую. Врачам не удалось спасти Королева.
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По данным соцсетей Жора Королев родился 6 октября 1987 в Одессе. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу.
Королев представлял высший международный класс «S» по латиноамериканским и стандартным танцам.
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