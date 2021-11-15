Стало известно об уходе из жизни участника освобождения Одессы Николая Гридасова.
Ветеран Второй мировой войны умер в воскресенье, 14 ноября, не дожив всего лишь месяц до своего 99-летия. Печальное известие
Отмечается, что Николай Гридасов был один из трех оставшихся в живых участников, который освобождал Одессу от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Николай Терентьевич – родился в Херсонской области. Он прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, в рядах 27-й гвардейской дивизии освобождал Одессу, Беляевку и Маяки.
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В мэрии пообещали, что ветерана Гридасова похоронят со всеми воинскими почестями.
О дате, времени и месте прощания с освободителем Одессы сообщат дополнительно.
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