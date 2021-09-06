В начале учебного года стало известно о смерти выдающегося педагога из Одессы

На 75 году жизни ушел из жизни знаменитый одесский учитель Николай Палтышев. Печальную весть сообщили его коллеги, передает Politeka.net.

Еще в советские времена Палтышев прославился как новатор: одним из первых он стал проводить уроки-спектакли, используя музыку, поэзию и живопись. Кроме того, он стал автором новой системы обучения – поэтапной.

Николай Николаевич опубликовал 11 книг и 300 научных и методических работ по педагогике, давал открытые уроки во всех республиках СССР и других странах.

Коллеги говорят, что за педагогические заслуги во времена СССР он получил звание народного учителя, а уже при независимости Украины стал почетным доктором Академии педагогических наук.

"Это был выдающийся специалист, ученый и образец самоотверженного служения образованию и науке. Николай Николаевич имел авторитет и уважение у коллег. Он навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом", – сообщают коллеги.

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