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В Одесской областной больнице умер молодой спортсмен, его жизнь унесла коронавирусная инфекция.

Как пишет Politeka.net, о смерти 24-летнего мастера спорта по гребле Борислава Бызу сообщает Федерация каноэ Украины на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни южненский гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав Бызу. 7 сентября ему исполнилось лишь 24",- говорится в сообщении.

Известно, что смортсмен скончался в Одесской областной больнице в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Уроженец города Южное попал в больницу две недели назад с коронавирусной инфекцией, на фоне которой у парня развился сепсис.

Борислав Бызу принимал участие в чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров. Он завоевал 10 медалей.

Прощание с молодым спортсменом состоится в среду, 1 декабря, в 11:00 в Южном на ул. Шевченко, 4.

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