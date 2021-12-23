Авария случилась 23 декабря в городе Измаиле. Издание
На видео видно, что автомобиль полиции Renault Duster выехал на перекресток под знак "Уступи дорогу" и столкнулся с BMW X5, который двигался по главной дороге.
Удар был такой силы, что BMW влетел в стену дома, а внедорожник полиции развернуло поперек проезжей части.
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В аварии не обошлось без пострадавших – это двое полицейских, а также пассажирка BMW. Все они с травмами госпитализированы. Оформлять аварию на месте остался только водитель BMW.
Копы не стали отрицать, что выехали со второстепенной дороги на главную. По их словам, у них было право не уступать дорогу второй машине, поскольку они спешили на вызов и ехали с включенной сиренной.
Однако на камерах видеонаблюдения, видно, что никакие спецсигналы на патрульном автомобиле не включены.
В тоже время пресс-служба полиции до сих пор не прокомментировала аварию со своими коллегами.
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