В сети появилось видео, как патрульные полицейские на служебном авто попали в жесткую аварию в Одесской области, известно о трех пострадавших.

Авария случилась 23 декабря в городе Измаиле. Издание bessarabiainform обнародовала кадры ДТП, которые зафиксировали камеры уличного наблюдения (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На видео видно, что автомобиль полиции Renault Duster выехал на перекресток под знак "Уступи дорогу" и столкнулся с BMW X5, который двигался по главной дороге.

Удар был такой силы, что BMW влетел в стену дома, а внедорожник полиции развернуло поперек проезжей части.

В аварии не обошлось без пострадавших – это двое полицейских, а также пассажирка BMW. Все они с травмами госпитализированы. Оформлять аварию на месте остался только водитель BMW.

Копы не стали отрицать, что выехали со второстепенной дороги на главную. По их словам, у них было право не уступать дорогу второй машине, поскольку они спешили на вызов и ехали с включенной сиренной.

Однако на камерах видеонаблюдения, видно, что никакие спецсигналы на патрульном автомобиле не включены.

В тоже время пресс-служба полиции до сих пор не прокомментировала аварию со своими коллегами.

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