Как сообщили в пресс-центре
За весь период пандемии в Одесской области ковидом заразились 237 820 человек, выздоровели 223 164 людей, умерли 5488 инфицированных.
Ранее мы писали, на КПП «Дачное» полицейские остановили рейсовый автобус Одессса-Киев и стали проверять наличие COVID-сертификатов у пассажиров. Выяснилось, что двое людей оказались без документов. Выходить они отказались, более того, мужчина без прививки принялся кричать и скандалить, называя вакцинацию и эпидемию «мошенничеством».
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В итоге, стражи порядка насильно высадили людей без прививок из автобуса под аплодисменты других пассажиров.
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