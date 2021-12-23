Как сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 декабря у 174 жителей Одесской области подтвердили коронавирусную инфекцию. От последствий болезни скончались 14 человек за минувшие сутки.

коронавирус, больница

За весь период пандемии в Одесской области ковидом заразились 237 820 человек, выздоровели 223 164 людей, умерли 5488 инфицированных.

Ранее мы писали, на КПП «Дачное» полицейские остановили рейсовый автобус Одессса-Киев и стали проверять наличие COVID-сертификатов у пассажиров. Выяснилось, что двое людей оказались без документов. Выходить они отказались, более того, мужчина без прививки принялся кричать и скандалить, называя вакцинацию и эпидемию «мошенничеством».

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В итоге, стражи порядка насильно высадили людей без прививок из автобуса под аплодисменты других пассажиров.

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