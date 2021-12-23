В Одессе случился пожар в многоэтажном жилом доме, из горящей квартиры вынесли мужчину

Как передает Politeka.net, ЧП случилось рано утром, 23 декабря, по улице Косвенная, 78. Там загорелась квартира на 6-м этаже высотки. Пожарные, прибыв, эвакуировали 10 жителей дома и спасти хозяина жилья, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Спасатели рассказали, что 46-летний пострадавший хозяин квартиры в тяжелом состоянии с диагнозом “отравление продуктами горения” был госпитализирован в больницу.

Другие жильцы не пострадали.

Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС с верхних этажей лестницей эвакуировали 10 жителей дома. Возгорание ликвидировали быстро и без особых проблем.

В ГСЧС не сообщили о причине пожара.

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