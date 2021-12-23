Как передает Politeka.net, происшествие случилось вечером в Ванном переулке в районе Фонтана, сообщают местные
Как стало известно, два алабая забежали на территорию жилого комплекса "Миконос", собаки набросились на охранника и разорвали ему руку. Мужчину забрали в больницу.
Кроме того, досталось и молодой девушке - животные цапнули ее в спину.
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После нападения собак удалось закрыть на участке с металлическим ограждением.
На место прибыла полиция, спасатели и ветеринарная служба. На месте развернулась настоящая спецоперация: алабаев усыпили транквилизаторами, чтобы безопасно эвакуировать с территории. После их увезли в ветеринарную клинику, где собаки будут находиться, пока их хозяин не решиться забрать назад.
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