Алабаи забежали на территорию жилого комплекса в Одессе и покусали охранника и девушку – на месте развернули настоящую спецоперацию.

Как передает Politeka.net, происшествие случилось вечером в Ванном переулке в районе Фонтана, сообщают местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как стало известно, два алабая забежали на территорию жилого комплекса "Миконос", собаки набросились на охранника и разорвали ему руку. Мужчину забрали в больницу.

Кроме того, досталось и молодой девушке - животные цапнули ее в спину.

«Пока "сладкая парочка" захватывала дом, хозяин исчез в неизвестном направлении, его так и не смогли найти», - сообщает 7 канал в telegram.

После нападения собак удалось закрыть на участке с металлическим ограждением.

На место прибыла полиция, спасатели и ветеринарная служба. На месте развернулась настоящая спецоперация: алабаев усыпили транквилизаторами, чтобы безопасно эвакуировать с территории. После их увезли в ветеринарную клинику, где собаки будут находиться, пока их хозяин не решиться забрать назад.

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