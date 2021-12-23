В Одесской области детские шалости привели к взрыву в доме, девочку-подростка увезли в больницу с ожогами лица и других частей тела.

Как передает Politeka.net, 9-летний мальчик решил проверить, что будет, если аэрозольный баллон бросить в огонь. Чрезвычайное происшествие случилось в одном из домов в Белгород-Днестровском районе, сообщает пресс-служа ГУНП в Одесской области.

Предварительно известно, что 14-летняя девочка отворила дверцу печи, а ее брат бросил внутрь аэрозольный баллон. Произошел взрыв. Девочка получила ожоги лица и рук, ее забрали в больницу.

В комнате находили еще двое детей, однако они, по данным полиции, не пострадали.

Сведения о происшествии зарегистрированы в ЕРДР. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

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