Как передает Politeka.net, свежий прогноз погоды опубликовали метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей. В четверг, 23 декабря, Одесса будет под действие антициклона Анни - минусовая температура ожидается в городе целый день.
В Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от -8 до -10 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер ночью, который днем изменит направление на западный со скоростью 5-10 м/с. Весь день будет облачно с прояснениями.
По данным погодного ресурса Sinoptik.ua весь день будет ясно, только к вечеру на небе появятся облака.
Дневная температура составит -5…- 9 градусов. К вечеру градусник покажет 5-6 градусов мороза.
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