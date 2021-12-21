В Одесской области на пожарах продолжают гибнуть люди, спасатели рассказали о новом трагическом инциденте.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается в пресс-службе регионального ГСЧС.

Происшествие случилось вечером 20 декабря в поселке Александровка, что вблизи Черноморска. Там загорелся одноэтажный жилой дом.

Соседи увидели возгорание и сообщили о нем в Службу спасения.

Прибывшие сотрудники ГСЧС установили, что огнем охвачено домашнее имущество на площади 80 квадратных метров. Спустя 40 минут пожар удалось загасить.

На пепелище было найдено обгоревшее тело пожилой женщины – хозяйки дома.

На данный момент устанавливаются обстоятельства пожара.

На месте ЧП работали девять пожарных и две спецмашины, а также отряд спасателей из черноморского порта.

Ранее мы писали, во вторник, 21 декабря, начался пожар на втором этаже жилого дома в центре Одессы, из здания эвакуировали жильцов по раскладной лестнице.

На кадрах видно, как дым столбом вырывался из окна квартиры, а очевидцы рассказали, что слышали крики людей.

Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе

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