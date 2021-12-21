Как пишет Politeka.net, об этом сообщается в пресс-службе регионального
Происшествие случилось вечером 20 декабря в поселке Александровка, что вблизи Черноморска. Там загорелся одноэтажный жилой дом.
Соседи увидели возгорание и сообщили о нем в Службу спасения.
Прибывшие сотрудники ГСЧС установили, что огнем охвачено домашнее имущество на площади 80 квадратных метров. Спустя 40 минут пожар удалось загасить.
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На пепелище было найдено обгоревшее тело пожилой женщины – хозяйки дома.
На данный момент устанавливаются обстоятельства пожара.
На месте ЧП работали девять пожарных и две спецмашины, а также отряд спасателей из черноморского порта.
Ранее мы писали, во вторник, 21 декабря, начался пожар на втором этаже жилого дома в центре Одессы, из здания эвакуировали жильцов по раскладной лестнице.
На кадрах видно, как дым столбом вырывался из окна квартиры, а очевидцы рассказали, что слышали крики людей.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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