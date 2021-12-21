В службе по делам детей были шокированы условиями проживания пятилетней и семимесячной девочек, поэтому они приняли решение немедленно изъять малышей из «нехорошей квартиры».
Об этом сообщила руководительница службы Юлия Никандрова на личной странице в
Также Юлия показала кадры бардака и антисанитарии в жилище: голые стены, горы мусора и вонь. Трудно поверить, что в таких условиях жили дети.
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"Полдня мать водила за нос сотрудников службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонной беседе она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем. Младшую девочку мать с мая месяца так и не зарегистрировала. Дома — адище. Свой образ жизни люди считают нормальным", - написала Никандрова.
Напомним, что маленьких детей забрали у горе-родителей на Одесчине: что они натворили
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