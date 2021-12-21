В Одессе двое малолетних детей жили в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями, это заметили соседи и обратились в соцслужбу.

В службе по делам детей были шокированы условиями проживания пятилетней и семимесячной девочек, поэтому они приняли решение немедленно изъять малышей из «нехорошей квартиры».

Об этом сообщила руководительница службы Юлия Никандрова на личной странице в Фейсбук.

Также Юлия показала кадры бардака и антисанитарии в жилище: голые стены, горы мусора и вонь. Трудно поверить, что в таких условиях жили дети.

"Полдня мать водила за нос сотрудников службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонной беседе она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем. Младшую девочку мать с мая месяца так и не зарегистрировала. Дома — адище. Свой образ жизни люди считают нормальным", - написала Никандрова.

Напомним, что маленьких детей забрали у горе-родителей на Одесчине: что они натворили

Еще Politeka писала, в Одессе задержали 10-летнего уличного музыканта, видео

Также Politeka сообщала, что женщина, прикрываясь ребенком, грабила людей в Одессе: "Ходила по подъездам"