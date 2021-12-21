Пожар заметили в два часа дня на втором этаже дома на улице Екатерининской, 68, сообщает
На кадрах видно, как дым столбом вырывался из окна квартиры, а очевидцы говорят, что слышали крики людей.
На месте работают спасатели. Людей эвакуируют с помощью пожарной лестницы. Также к месту пожара приехала бригада медиков скорой помощи.
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О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
Также неизвестно, что стало причиной пожара.
К месту ЧП съехались три пожарных машины.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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