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По их словам, 19 декабря распустились цветы на кусте калины, который оказался зимнецветущей разновидностью. Он может цвести в разные моменты в течение зимы.
В саду говорят, что на это влияет температура окружающей среды. С наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.
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По данным синоптиков, в Одессе до пятницы 24 декабря будет сохраняться морозная погода.
В среду температура ночью опуститься до -7 градусов, днем будет в районе -2 градусов.
В четверг, еще больше похолодает: ночная температура составит от 8 до 9 градусов мороза, днем 4 градуса ниже нуля.
В пятницу ночью еще сохранится мороз до -3 градусов, при это днем будет наблюдаться потепление, столбик термометра покажет +3.
Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество
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