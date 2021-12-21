В сети показали, как в Одессе прямо посреди зацвели деревья, это произошло на День Святого Николая.

Кадры обнародовали на странице в Фейсбук работники Ботанического сада имени Мечникова.

По их словам, 19 декабря распустились цветы на кусте калины, который оказался зимнецветущей разновидностью. Он может цвести в разные моменты в течение зимы.

В саду говорят, что на это влияет температура окружающей среды. С наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.

По данным синоптиков, в Одессе до пятницы 24 декабря будет сохраняться морозная погода.

В среду температура ночью опуститься до -7 градусов, днем будет в районе -2 градусов.

В четверг, еще больше похолодает: ночная температура составит от 8 до 9 градусов мороза, днем 4 градуса ниже нуля.

В пятницу ночью еще сохранится мороз до -3 градусов, при это днем будет наблюдаться потепление, столбик термометра покажет +3.

Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество

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