Главная новогодняя елка, которая рухнула 19 декабря из-за сильного ветра в Мариуполе, была направлена в Одессу. Ее планируют отремонтировать и в течение 5-7 дней вернуть на прежнее место, пишет ресурс
Выяснилось, что искусственную красавицу продала за 3,5 миллиона гривен компания "Люмьер" еще в прошлом году.
Все работы по усилению конструкций и креплений будут проводиться на основании гарантийных условий за счет подрядной организации.
Напомним, вечером 19 декабря, на Театральной площади Мариуполя, когда люди собрались вокруг наряженной и светящейся елочки, чтобы отметить День Св. Николая, дерево неожиданно сложилось пополам.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе: "Наконец-то!"
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Оборвалась жизнь знаменитого музыканта: лишь 10 месяцев назад узнал о болезни
Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."
Основной причиной падения новогоднего дерева назвали аномальный ветер, который разогнался до 25 метров в секунду.
По факту данного инцидента в Мариуполе начали служебное расследование.
Напомним, что в Одессе устроят массовые гуляния на Новый год: известно, кто будет развлекать жителей
Еще Politeka писала, одесситов предупредили о запрете в преддверии новогодних праздников : "Участвовать могут только..."
Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество