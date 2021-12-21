Рухнувшую в Мариуполе елку направили на ремонт в Одессу, стали известны новые подробности резонансного инцидента.

Главная новогодняя елка, которая рухнула 19 декабря из-за сильного ветра в Мариуполе, была направлена в Одессу. Ее планируют отремонтировать и в течение 5-7 дней вернуть на прежнее место, пишет ресурс Vgorode.

Выяснилось, что искусственную красавицу продала за 3,5 миллиона гривен компания "Люмьер" еще в прошлом году.

Все работы по усилению конструкций и креплений будут проводиться на основании гарантийных условий за счет подрядной организации.

Напомним, вечером 19 декабря, на Театральной площади Мариуполя, когда люди собрались вокруг наряженной и светящейся елочки, чтобы отметить День Св. Николая, дерево неожиданно сложилось пополам.

Основной причиной падения новогоднего дерева назвали аномальный ветер, который разогнался до 25 метров в секунду.

По факту данного инцидента в Мариуполе начали служебное расследование.

Напомним, что в Одессе устроят массовые гуляния на Новый год: известно, кто будет развлекать жителей

Еще Politeka писала, одесситов предупредили о запрете в преддверии новогодних праздников : "Участвовать могут только..."

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество