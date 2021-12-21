Смертельное ДТП случилось во вторник, 21 декабря на трассе Одесса-Николаев. Последствия сняли на видео очевидцы, сообщает
Как стало известно, на дороге столкнулись автомобиль «Жигули» и контейнеровоз.
В результате аварии погибли два человека6 водитель легковушки и пассажир.
На кадрах видно, как тела людей лежат на дороге.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото
Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."
Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»
Внезапно ушел из жизни народный артист РФ, его фильмы обожали миллионы: «Большая утрата»
По данным Telegram-канала причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие, превышение скорости и потеря управления транспортным средством.
На месте присутствуют медики скорой помощи.
В полиции еще не прокомментировли дорожно-транспортное происшествие.
Видео можно просмотреть
Напомним, что водитель забрал жизнь женщины и уехал, кадры ДТП на Одесчине: вышла со двора и попала под колеса"
Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет
Также Politeka писала, в сети показали кадры фатального ДТП на трассе Одесса-Рени: 5-летний ребенок не выжил