Смертельное ДТП случилось во вторник, 21 декабря на трассе Одесса-Николаев. Последствия сняли на видео очевидцы, сообщает Telegram-канал «Новости Одесса» (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

Как стало известно, на дороге столкнулись автомобиль «Жигули» и контейнеровоз.

В результате аварии погибли два человека6 водитель легковушки и пассажир.

На кадрах видно, как тела людей лежат на дороге.

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По данным Telegram-канала причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие, превышение скорости и потеря управления транспортным средством.

На месте присутствуют медики скорой помощи.

В полиции еще не прокомментировли дорожно-транспортное происшествие.

Видео можно просмотреть тут.

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