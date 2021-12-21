Посреди улицы в Одессе обнаружили девочку, которая спала на матрасе, когда ее разбудили, то она объяснила, почему тут оказалась.

Ннеравнодушные местные жители заметил 14-летнюю девочку на проспекте Гагарина. Всё это они сняли на видео, сообщает Telegram-канал «Одесса как она есть» (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как девочка укрылась старым одеялом и ночевала на матрасе, который лежал на земле возле гаражей.

Когда ее разбудили, то она рассказала, что спит на улице уже третьи сутки, потому что сбежала из дома.

За что именно сбежала - отказалась сообщать.

На место была вызвана полиция, которая забрала ее в отделение для выяснения обстоятельств.

Видео можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, в Одессе полиция разыскивает 12-летнюю Галиуллину Ренату. Девочка ушла из дома 17 декабря и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, рыжие волосы, глаза карие.

Была одета: в серую куртку и темно-синие брюки.

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