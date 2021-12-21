В Одессе и области ведутся поиски без вести пропавших детей, родственники и полиция просят о помощи.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесского региона.

Известно, что 14-летний житель Рени Аврам Эдгар в пять часов вечера 20 декабря вышел из дома и не вернулся..

Приметы парня: рост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Был одет в синюю болоньевую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

У мальчика есть особая примет: на левой руке шрам от ожога.

Также разыскивается 12-летняя одесская школьница Галиуллина Рената. Девочка ушла из дома еще 17 декабря и с тех пор никто ее не видел.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, рыжие волосы, глаза карие.

Была одета: в серую куртку и темно-синие брюки.

Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении мальчика, позвонить по номеру (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 или на спецлинию "102". Если вы владеете информацией по поводу местонахождения девочки - (048) 779-42-55 або на спецлинию "102.

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