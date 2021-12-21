Подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

46-летняя директор одного из почтовых отделений Раздельнянского района почти за месяц похитила из кассы наличные на сумму более 37 тысяч гривен. Деньги женщина тратила на себя. О нехватке наличных в кассе стало известно немного позже, когда проводили ревизию сотрудники почты.

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Правоохранители собрали доказательства в отношении начальницы и передали материалы в суд.

В свою очередь, судья признал ее виновной в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

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Также известно, что нарушительница возместила нанесенный ущерб.

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