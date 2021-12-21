Во вторник, 21 декабря, в Одессу пришла морозная погода, также в городе будет ветрено, а после обеда возможно пойдет снег.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на день жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, в Одессе ожидаются порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Такие погодные показатели соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Температура утром составит 2-4 градуса мороза, к вечеру показатели опустятся до 6 градусов ниже нуля. При этом ощущаться это будет как 9-11 градусов мороза.

Небо до обеда будет ясным, а после оно покроется облаками. Есть небольшая вероятность, что в это время пойдет снег.

Новогодняя ночь в Одессе, скорее всего, будет морозной, а к утру возможен снег. Согласно прогнозам синоптиков, 31 декабря в городе ожидается около нуля градусов, а ночью похолодает примерно до -1 градуса.

Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество

Еще Politeka писала, снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе