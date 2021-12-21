Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на день жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в Одессе ожидаются порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Такие погодные показатели соответствуют первому (желтому) уровню опасности.
Температура утром составит 2-4 градуса мороза, к вечеру показатели опустятся до 6 градусов ниже нуля. При этом ощущаться это будет как 9-11 градусов мороза.
Небо до обеда будет ясным, а после оно покроется облаками. Есть небольшая вероятность, что в это время пойдет снег.
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Новогодняя ночь в Одессе, скорее всего, будет морозной, а к утру возможен снег. Согласно прогнозам синоптиков, 31 декабря в городе ожидается около нуля градусов, а ночью похолодает примерно до -1 градуса.
Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество
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