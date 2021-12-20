В Одессе буйный шофер в пьяном виде совершил нападение на сотрудника патрульной полиции.

Происшествие случилось в вечернее время на улице Проценко в Малиновском районе города. ОБ этом пишет издание « Думская » со ссылкой на источники в полиции.

Как стало известно, экипаж патрульной полиции прибыл на место дорожно-транспортной аварии, чтобы оформить протокол.

Виновник аварии пытался избежать ответственности, он хотел скрыться пешком, но копы его догнали и хотели надеть наручники.

Во время задержания нарушитель ударил головой в лицо лейтенанта полиции.

Пострадавшего полицейского увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Теперь на виновника авариии оформили не только административный протокол, но и завели уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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Женщина бросалась на человека с камерой, мешая снимать повреждения на заборе. При этом она толкала мужчину, говорила, что «хочу толкаться и буду толкаться», а затем вырвала у девушки телефон и бросила его на землю.

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