Происшествие случилось в вечернее время на улице Проценко в Малиновском районе города. ОБ этом пишет издание «Думская» со ссылкой на источники в полиции.

Как стало известно, экипаж патрульной полиции прибыл на место дорожно-транспортной аварии, чтобы оформить протокол.

Виновник аварии пытался избежать ответственности, он хотел скрыться пешком, но копы его догнали и хотели надеть наручники.

Во время задержания нарушитель ударил головой в лицо лейтенанта полиции.

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Теперь на виновника авариии оформили не только административный протокол, но и завели уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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