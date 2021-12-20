Происшествие случилось в вечернее время на улице Проценко в Малиновском районе города. ОБ этом пишет издание «
Как стало известно, экипаж патрульной полиции прибыл на место дорожно-транспортной аварии, чтобы оформить протокол.
Виновник аварии пытался избежать ответственности, он хотел скрыться пешком, но копы его догнали и хотели надеть наручники.
Во время задержания нарушитель ударил головой в лицо лейтенанта полиции.
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Пострадавшего полицейского увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Теперь на виновника авариии оформили не только административный протокол, но и завели уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Ранее мы писали, в Одессе автоледи совершила ДТП, а после аварии полезла в драку вместе со своим приятелем.
Женщина бросалась на человека с камерой, мешая снимать повреждения на заборе. При этом она толкала мужчину, говорила, что «хочу толкаться и буду толкаться», а затем вырвала у девушки телефон и бросила его на землю.
Напомним, водителя переехал собственный микроавтобус: подробности несчастья в Одесской области
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