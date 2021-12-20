Это произошло на вечером улице Академика Заболотного, сообщили Telegram-канале «Х. Одесса».

Известно, что нападавших было пятеро. Они избили мужчину и отобрали у него 60 тысяч гривен. Полицию потерпевшему пришлось вызвать из больницы.

скорая помощь, врачи

Отмечается, что после ограбления злоумышленники скрылись, выехав в сторону поселка Усатово. Потерпевший передвигался в автомобиле Peugeot, пятеро неизвестных – на Volkswagen.

В полиции пока не комментировали разбойное ограбление.

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Ранее мы писали, в центре Одессы двое неизвестных мужчин набросились на 26-летнего парня, избили его до полусмерти, отобрали телефон iPhone 11 и наушники, а затем скрылись с места происшествия.

Напомним, что одессит схватился за нож и устроил резню в доме

Еще Politeka писала, резня случилась на Дерибасовской, нападавшему всего 18 лет: кадры и подробности из Одессы

Также Politeka сообщала, что под Одессой неадекват устроил резню на улице и попал под самосуд, видео: "Убери нож, утырок"