В Одессе на улице Дерибасовской пьяный 18-летний молодчик схватился за нож и порезал незнакомца.

Резня случилась в ночь в ночь с 29 на 30 ноября в центре Одессы, сообщает пресс-служба местной полиции.

В одном из магазинов на улице Дерибасовской завязался спор между 18-летним парнем и 28-летним мужчиной.

Для выяснения отношений участники решили выйти на улицу, где и началась схватка. В ходе драки пьяный молодчик достал нож и воткнул его в грудь оппонента.

На место происшествия очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей.

Медики оперативно госпитализировали потерпевшего, а полицейские задержали правонарушителя за несколько кварталов от места совершения преступления.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания и объявили ему подозрение.

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