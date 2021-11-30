В Одессе на улице Дерибасовской пьяный 18-летний молодчик схватился за нож и порезал незнакомца.
Резня случилась в ночь в ночь с 29 на 30 ноября в центре Одессы, сообщает пресс-служба местной
В одном из магазинов на улице Дерибасовской завязался спор между 18-летним парнем и 28-летним мужчиной.
Для выяснения отношений участники решили выйти на улицу, где и началась схватка. В ходе драки пьяный молодчик достал нож и воткнул его в грудь оппонента.
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На место происшествия очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей.
Медики оперативно госпитализировали потерпевшего, а полицейские задержали правонарушителя за несколько кварталов от места совершения преступления.
Фигуранта поместили в изолятор временного содержания и объявили ему подозрение.
Напомним, что одессит схватился за нож и устроил резню в доме
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