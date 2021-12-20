Мужчина попал под колеса рейсовой маршрутки Кишинев-Одесса – к сожалению, пешехода спасти не удалось.

ДТП с летальным исходом случилось вечером на трассе вблизи села Петродолинское. Последствия аварии показали очевидцы в Telegram-канале "Х.Одесса".

На кадрах видно, как мужчина лежит на дороге. Прибывшая на место бригада медиков пыталась реанимировать пострадавшего, но им это не удалось. Они лишь констатировали смерть мужчины.

Сейчас выясняются все подробности дорожно-транспортной аварии.

В пресс-службе Нацполиции Одесскй области информацию о ДТП пока не комментируют.

Ранее мы писали, в Одесской области шофер распрощался с жизнью, пока чинил собственный микроавтобус.

Поздно вечером водитель ремонтировал свой микроавтобус «Газель» во дворе дома. Мужчина поставил транспорт под углом, но при этом не подложил под колеса никаких предметов. Когда шофер залез под автомобиль, он покатился назад и раздавил бедолагу.

Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса

Как сообщала Politeka, маршрутчик снес 5-летнего ребенка в Одессе, кадры с места аварии: "Переходил на зеленый свет"

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