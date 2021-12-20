Обгоревшее тело лежачего пенсионера вынесли из захламленной квартиры в центре Одессы.

Как пишет Politeka.net, ЧП произошло вечером, 19 декабря, на улице Приморской, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В 6 часов вечера спасателям поступил сигнал о возгорании в двухэтажном жилом доме,

Прибывшие на место пожарники обнаружили, что горит домашнее имущество в квартире на втором этаже. Захламленность помещений дома мешала пожарным и привела к изрядному задымлению.

Спустя полчаса пожар удалось ликвидировать на площади 4 квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось.

В горевшей квартире нашли обгоревший труп хозяина жилья. Пожилой мужчина был прикован к постели.

Спасатели говорят, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, а именно свечами.

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