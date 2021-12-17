Возле улиц Ицхака Рабина и Малиновского был замечен неизвестный мужчина, который устроил настоящее шоу со столбом. Видео происходящего разместили в КП "Центр 077"(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как мужчина, идущий по дороге заметил столб на тротуаре и решил бороться с конструкцией.
Он начал кружить возле него, приседать и пританцовывать, и, по всей видимости, пытался его вырвать из-под бетона и асфальта. Однако, физических сил мужчине не хватило и после этого он сдался и ушел.
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В сети пошутили, что мужчина возобнил себя королем Артуром, а столбик принял за меч Экскалибур.
Напомним, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"
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