В Одессу придет ощутимое похолодание на выходных, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза.

О том, какой погоды ждать в субботу и воскресенье рассказали метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

Согласно имеющемуся прогнозу, 18 декабря в Одессе облачная погода продержится весь день, однако обойдется без существенных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 19 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла. На автодорогах области местами видимость во время осадков составит один-два километра.

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