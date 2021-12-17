Повышение тарифов на централизованное отопление ожидает Одессу уже в следующем месяце

Так, с января 2022 года в Одессе подорожает централизованное отопление для бюджетных, религиозных и коммерческих организаций, а вот для обычных граждан тарифы на тепло в этом отопительном сезоне меняться не будут. Об этом заявила директора коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет Таймер.

По ее словам, с учётом выросшей стоимости газа для коммерческих организаций тариф увеличится более чем втрое: с 1832,02 до 5795,64 гривны за гигакалорию.

При этом, столько же будут платить и те жители города, которые по тем или иным причинам проживают в помещениях, не оформленных как жилая недвижимость.

Для бюджетных организаций отопление подорожает вдвое: с 1842,11 гривны за гигакалорию до 3762,70 гривны за гигакалорию. Для религиозных организаций отопление подорожает с 1807,45 до 3850,36 гривны за гигакалорию.

Новые тарифы ещё должен утвердить исполком одесской мэрии, но ожидается, что вступят в силу они уже с 1 января 2022 года.

Первые квитанции с новыми тарифами абоненты получат уже в феврале.

При этом, по словам Поздняковой, расценки на тепло напрямую зависят от колебаний цены на газ, поэтому будут корректироваться каждый месяц.

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