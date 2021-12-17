Житель Харькова на Лексусе забрал жизнь пожилого пешехода, когда ехал в сторону Одессы.

ДТП со смертельным исходом произошло недалеко от села Кошары на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, 29-летний харьковчанин, который на "Lexus" ехал в сторону Одессы, сбил пенсионера.

Пожилой мужчина, который оказался жителем города Южного, переходил дорогу в неустановленном месте. Полученные травмы в результате дорожной аварии оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте еще до приезда медиков. Погибшему было 69 лет.

На месте ДТП работали следователи, они выяснили, что водитель был трезв. В рамках следствия назначен ряд экспертиз.

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