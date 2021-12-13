В сети показали, как ребенок внезапно выскочил на проезжую часть дороги в Одесской области и что было потом

Как пишет Politeka.net, инцидент попал в объектив видеорегистратора (чтобы просмотреть кадры, скролльте страницу до конца).

Всё случилось в городе Черноморске около супермаркета, в воскресенье, 12 декабря.

Мальчик лет 7-8 внезапно решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте и едва не попал под колеса проезжающего автомобиля.

На кадрах видно, что благодаря молниеносной реакции, водителю удалось избежать столкновения.

Все отделались лишь испугом.

"В Черноморске ребёнок выбежал на дорогу. Благодаря реакции водителя ребёнок остался целым и невредимым", - говорится в публикации.

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