Как пишет Politeka.net, инцидент попал в объектив видеорегистратора (чтобы просмотреть кадры, скролльте страницу до конца).
Всё случилось в городе Черноморске около супермаркета, в воскресенье, 12 декабря.
Мальчик лет 7-8 внезапно решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте и едва не попал под колеса проезжающего автомобиля.
На кадрах видно, что благодаря молниеносной реакции, водителю удалось избежать столкновения.
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Все отделались лишь испугом.
"В Черноморске ребёнок выбежал на дорогу. Благодаря реакции водителя ребёнок остался целым и невредимым", - говорится в публикации.
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