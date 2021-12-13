Как пишет Politeka.net, инцидент попал в объектив видеорегистратора (чтобы просмотреть кадры, скролльте страницу до конца).

Всё случилось в городе Черноморске около супермаркета, в воскресенье, 12 декабря.

Мальчик лет 7-8 внезапно решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте и едва не попал под колеса проезжающего автомобиля.

На кадрах видно, что благодаря молниеносной реакции, водителю удалось избежать столкновения.

Популярные статьи сейчас

Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."

Похудевшая Зарицкая из KAZKA в купальнике показала свои главные достоинства крупным планом: "Каждый имеет право"

Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами", но есть одно "но": "Я буду..."

Как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных: "Три раза по..."

Трагедией завершились поиски беременной украинки и ее мужа: без родителей остались двое детей
Показать еще

Все отделались лишь испугом.

"В Черноморске ребёнок выбежал на дорогу. Благодаря реакции водителя ребёнок остался целым и невредимым", - говорится в публикации.

Напомним, что в Одессе батюшка попал в ДТП, собралась огромная пробка: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально

Также Politeka писала, что водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса